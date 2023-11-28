Парламент Румынии решил разместить в стране региональное командование спецопераций НАТО

Его разместят в гарнизоне города Тыргу-Муреш

БУХАРЕСТ, 28 ноября. /ТАСС/. Парламент Румынии по инициативе президента Клауса Йоханниса принял решение разместить региональное командование силами специального назначения НАТО на территории республики в гарнизоне города Тыргу-Муреш. Об этом сообщило агентство Agerpres.

"Организация и функционирование командования определяются в двустороннем плане Румынией и Болгарией путем технических договоренностей, - цитирует документ агентство. - Фонды, необходимые для вклада Румынии в создание командования, предоставляются из бюджета Минобороны".

В письме парламенту Йоханнис поясняет, что "на фоне радикального изменения международной среды безопасности <...> НАТО завершила процесс разработки новых планов, необходимых для реализации концепции сдерживания и обороны в евро-атлантическом пространстве". "В ходе разработки регионального плана для юго-востока НАТО выявила необходимость наличия командно-контрольной структуры сил для спецопераций в регионе Черного моря".

"Учитывая близость Румынии и Болгарии к зоне конфликта, военные структуры двух стран выдвинули проект создания регионального командования силами спецопераций в двустороннем формате", - указывается в письме президента. Румыния и Болгария планируют, что полной операционной способности командование в Тыргу-Муреше достигнет до конца 2024 года.