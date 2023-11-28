ХАМАС сообщило, что гуманитарное перемирие в секторе Газа могут продлить на два дня

Бюро информации по палестинским заключенным сообщило, что Израиль добавил имена 50 палестинских женщин, содержащихся в тюрьмах, в предыдущий список подлежащих освобождению лиц в обмен на заложников

КАИР, 28 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС сообщило, что гуманитарное перемирие в секторе Газа может быть продлено в ближайшее время еще на два дня. Соответствующее заявление размещено в Telegram-канале радикальной организации.

Бюро информации по палестинским заключенным сообщило, что Израиль добавил имена 50 палестинских женщин, содержащихся в тюрьмах, в предыдущий список подлежащих освобождению лиц в обмен на заложников. "Этот перечень будет согласован в ближайшие часы, при этом договоренность о гуманитарном перемирии будет продлена еще на два дня", - говорится в заявлении.