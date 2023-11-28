Израиль за время боев выпустил по целям в Газе 90 тыс. снарядов

Также Армия обороны Израиля выпустила по военным целям в анклаве 200 высокоточных ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля сообщила, что за время боевых действий в рамках операции против радикального движения ХАМАС в секторе Газа израильская артиллерия выпустила по военным целям в анклаве 90 тыс. снарядов и 200 высокоточных ракет.

"За дни боев артиллерийские подразделения выпустили более 100 тыс. снарядов, из них более 90 тыс. по целям в секторе Газа, в том числе для поддержки атак наступающих сил. За время боев было выпущено более 200 высокоточных ракет по десяткам целей с использованием пусковых установок РСЗО [реактивных систем залпового огня]", - говорится в сообщении.