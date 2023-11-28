Блинкен: США продолжат работать над освобождением большего числа заложников из Газы

По словам госсекретаря США, он рад видеть, что заложники возвращаются домой к своим близким

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат работать над освобождением как можно большего числа заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен по прибытии на двухдневную встречу министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.

"Я очень рад видеть, что заложники возвращаются домой к своим близким, и мы намерены продолжать [работу в этом направлении] столько, сколько нужно, чтобы как можно больше людей могли вернуться", - указал он.

Газета The Washington Post ранее сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл сегодня в Катар для секретных консультаций по вопросу об освобождении заложников в секторе Газа и продлении паузы в боевых действиях. США хотят добиться освобождения оставшихся в плену у палестинских боевиков ХАМАС американцев - всего около восьми или девяти человек.

27 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил о том, что Израиль и ХАМАС при помощи посредников достигли принципиальной договоренности о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.