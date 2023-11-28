Министерство обороны Ирана подтвердило приобретение российских Ми-28, Су-35 и Як-130

Замглавы ведомства Махди Фарахи не назвал сумму сделки, а также сроки поставок

ДУБАЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны Ирана генерал Махди Фарахи подтвердил приобретение исламской республикой российских ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-боевых самолетов Як-130.

"Я могу подтвердить факт поставок учебных самолетов Як-130, истребителей Су-35 и вертолетов Ми-28. Этот процесс продолжается", - сказал Фарахи в интервью агентству Tasnim. Сумму сделки, а также сроки поставок представитель ведомства не назвал.

По информации Tasnim, приобретенная у России военная техника уже находится в Иране и поставлена на вооружение. Военно-воздушные силы исламской республики получили первые самолеты Як-130 в сентябре, отмечает агентство.

15 января член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Шахрияр Хейдари сообщил, что исламская республика заказала российские истребители Су-35. Первые поставки ожидались весной. В марте постоянное представительство страны при ООН заявило о завершении сделки по покупке Су-35.