Михаэль Кречмер отметил в интервью Der Tagesspiegel, что Киеву необходимо определиться с тем, добиваться ли возвращения Крыма в настоящее время или "подождать стратегического окна возможностей в будущем"

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Властям ФРГ следует признать, что Украина не сможет в ближайшее время вернуть утраченные территории и конфликт не удастся окончательно разрешить "в этом поколении". Такое мнение выразил премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью газете Der Tagesspiegel.

"Нужна воля, чтобы заморозить этот конфликт, чтобы признать, что мы, вероятно, не сможем окончательно разрешить его в этом поколении, что не каждый квадратный метр украинской территории может быть освобожден немедленно", - заявил Кречмер. По словам политика, Киев не должен отказываться от притязаний на Крым, однако ему следует решить, добиваться ли возвращения полуострова сейчас или "подождать стратегического окна возможностей в будущем".

Кречмер с 2017 года руководит Саксонией. Он принадлежит к консервативному Христианско-демократическому союзу (ХДС), который в настоящий момент является оппозиционной партией в парламенте ФРГ. С 2017 года он также занимает пост председателя отделения ХДС в Саксонии. С 2002 по 2017 год он был депутатом Бундестага, причем начиная с 2009 года выполнял функции заместителя председателя парламентской фракции ХДС/ХСС.

Агентство Bloomberg сообщало 24 ноября со ссылкой на результаты опросов общественного мнения, что на Украине все больше людей "приходят к мысли о том, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир", хотя их доля все еще составляет меньшинство в украинском обществе.

Телекомпания NBC информировала 4 ноября со ссылкой на американских чиновников, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса. По ее данным, ряд таких бесед состоялся еще в прошлом месяце.