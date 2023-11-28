Полиция подозревает Конора Макгрегора в подстрекательстве к беспорядкам в Дублине

По данным Irish Mirror, спортсмен стал фигурантом одного из трех расследований

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Полиция Ирландии проводит расследование в отношении экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора, который подозревается в подстрекательстве к беспорядкам, произошедшим в Дублине 23 ноября. Об этом сообщает газета Irish Mirror.

По ее данным, Макгрегор стал фигурантом одного из трех расследований, которое полиция начала в связи с беспорядками и спровоцировавшим их нападением вооруженного ножом мужчины на школьниц. Представитель Макгрегора пока не ответил на запрос издания прокомментировать ситуацию.

23 ноября мужчина в возрасте около 50 лет, который, по предварительным данным, приехал в Ирландию около 20 лет назад и имеет гражданство республики, совершил нападение с ножом на трех детей и женщину рядом с католической школой в Дублине. Сразу после нападения в соцсетях стали распространяться слухи о том, что преступником был алжирский мигрант или проситель убежища, а в центре Дублина начали собираться недовольные иммиграционной политикой властей ультраправые активисты. Протесты стремительно переросли в беспорядки, в результате которых радикалы повредили несколько городских автобусов и полицейских машин, громили и грабили магазины и рестораны. По оценкам властей, в беспорядках приняли участие около 500 человек, 34 были задержаны полицией. Нанесенный ущерб оценивается в десятки миллионов евро.

Комментарии в X

Макгрегор впервые прокомментировал ситуацию в соцсети X (ранее Twitter) только вечером 23 ноября - уже после задержания участников беспорядков. Он выступил с критикой ирландского правительства и полиции Дублина, которая, по его словам, сосредоточила внимание не на самом преступлении, а на вызванных им протестах.

"У нас под боком в Ирландии существует смертельная опасность, которой здесь не должно было быть, и не было сделано ничего, чтобы как бы то ни было поддержать людей в связи с этим пугающим фактом. Вы делаете слишком мало. Измените ситуацию или уходите в отставку. Ирландия победит", - написал Макгрегор, который давно критикует руководство страны. "Что посеешь, то и пожнешь", - добавил он в следующем твите.

При этом днем 23 ноября в X активно цитировалось сообщение, которое Макгрегор опубликовал на своей странице накануне вечером. Тогда он написал "Ирландия, мы ведем войну", комментируя приговор, вынесенный судом по громкому делу об убийстве 23-летней ирландки строителем, приехавшим в страну из Словакии. В пятницу спортсмен опубликовал сообщение о том, что не поддерживает действия участников беспорядков, однако продолжил критиковать членов правительства за бездействие и отсутствие конкретных планов, которые позволили бы обеспечить безопасность жителей Ирландии на улицах городов страны.

На выходных Макгрегор также выступил с жесткой критикой премьер-министра Ирландии Лео Варадкара, когда тот прокомментировал новость об освобождении боевиками радикального движения ХАМАС девятилетней Эмили Хэнд, которая имеет гражданство Ирландии и Израиля. В своем сообщении в X Варадкар написал, что девочка "пропала и нашлась", использовав расхожую фразу, которая отсылает к притче о блудном сыне из Евангелия от Луки. Макгрегор, как и многие другие пользователи соцсетей, газетные обозреватели и политики, раскритиковал премьера за выбор слов.

"Ее похитила злобная террористическая организация. Что же такое творится с вами, вашим правительством и вашими проплаченными СМИ, которые постоянно преуменьшают или пытаются замолчать ужасные вещи, которые происходят с детьми. Просто позор", - написал Макгрегор.