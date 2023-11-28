ЕС выделил дополнительно почти €200 млн на тренировку украинских солдат

Денежная сумма увеличена на €194 млн, сообщила пресс-служба Совета ЕС

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Евросоюз дополнительно выделил почти €200 млн на подготовку солдат для армии Украины. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Сегодня совет принял решение предоставить дополнительное финансирование для обучения украинских вооруженных сил в рамках Военной тренировочной миссии ЕС для Украины [EUMAM Ukraine]. Денежная сумма увеличена на €194 млн и составит в целом €255 млн", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что "эта поддержка продолжит способствовать широкомасштабной подготовке личного состава Вооруженных Сил Украины и позволит государствам - членам ЕС предоставить необходимое учебное оборудование и материалы".

"На сегодняшний день с момента запуска миссии обучение прошли более 34 тыс. солдат", - добавил Совет.