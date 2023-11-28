В Литву поступила первая партия армейских вездеходов за €32 млн

Они незаменимы для выполнения задач в мирное время и для тыловых операций, заявил глава литовского Минобороны Арвидас Анушаускас

ВИЛЬНЮС, 28 ноября. /ТАСС/. Первая партия армейских вездеходов, закупленных Литвой по контракту на сумму €32 млн, прибыла в Литву. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"Автопарк нашей армии пополнился новой необходимой техникой. Поступившие вездеходы являются незаменимым транспортным средством для выполнения задач как в мирное время, так и для тыловых операций", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Арвидаса Анушаускаса.

Литва закупает вездеходы Mercedes-Benz G 350. Сумма контракта составляет около €32 млн. Остальные машины, число которых не уточняется, должны прибыть в балтийскую республику в течение 2024 года.

Ранее армия пользовалась модификацией Mercedes-Benz GD 290. Эти вездеходы, закупленные шесть лет назад, полностью себя оправдали, как заявляют военные.