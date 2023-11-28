Боррель надеется, что 12-й пакет санкций ЕС против РФ будет принят 11 декабря

По словам главы дипломатии Евросоюза, постоянные представители стран ЕС обсуждают детали

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассчитывает, что 12-й пакет антироссийских санкций будет одобрен на последнем в 2023 году заседании министров иностранных дел 27 государств сообщества, которое пройдет 11 декабря. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"12-й пакет санкций в настоящее время дорабатывается. Постоянные представители стран ЕС обсуждают детали. Я надеюсь, что он скоро будет одобрен и мы сможем внести его в декабре [на утверждение] на заседании Совета ЕС", - сказал Боррель.

Подготовленный Еврокомиссией проект 12-го пакета санкций ЕС против России был на прошлой неделе передан на согласование странам Евросоюза. Брюссель рассчитывает ввести его в действие до конца года. Как ожидается, в очередной пакет войдет запрет на алмазы из РФ с 1 января 2024 года. Евросоюз также добавит поэтапное введение запрета на импорт российских алмазов, прошедших обработку в третьих странах.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на полученные им документы ЕК, что ЕС в рамках 12-го пакета также хочет запретить экспорт в РФ станков и комплектующих. Кроме того, ЕС предлагает запретить ввозить в Россию химикаты, литиевые батареи, термостаты, серводвигатели и двигатели для БПЛА. Также в рамках нового пакета рестрикций будет запрещен импорт жидкого пропана, несколько видов чугуна, медной и алюминиевой проволоки, фольги и труб.

ЕС планирует ввести меры для соблюдения потолка цен на российскую нефть, запретить гражданам РФ работать в европейских компаниях, занимающихся криптоактивами, и перестать выдавать лицензии на программы, применяемые для управления предприятиями и при производстве, а также на программы для промышленного дизайна. ЕС намерен требовать от европейских компаний, которые находятся во владении или под контролем граждан России, получать разрешение на перенос активов из ЕС. Помимо всего этого, Евросоюз собирается требовать от экспортеров товаров включать в договоры пункты о запрете реэкспорта в Россию определенных видов продукции.

Если предложения будут одобрены, то в рамках 12-го пакета под ограничения подпадут более 30 компаний, в том числе фирмы из Казахстана, Сингапура, Узбекистана и несколько машиностроительных компаний из России, пишет Bloomberg.