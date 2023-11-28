Боррель заявил, что не будет встречаться с Лавровым на полях СМИД ОБСЕ в Скопье

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что не планирует встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье.

"У меня есть некоторый опыт дискуссий с министром Лавровым в сложных ситуациях. Я поеду на встречу ОБСЕ, мы должны ехать, мы члены этой организации, и мы должны представить наши взгляды и противодействовать заявлениям России. Но у меня не будет возможности встретиться с министром Лавровым, поскольку я должен буду немедленно возвращаться, чтобы принять участие в заседании Европейского оборонного агентства", - заявил Боррель на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.