Языковой омбудсмен Украины считает, что уступки нацменьшинствам бьют по украинскому языку

Тарас Креминь считает, что проекта закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по учету экспертной оценки Совета Европы и его органов по правам национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах" нужно доработать с учетом опыта стран Балтии

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Отдельные положения правительственного законопроекта, расширяющего права нацменьшинств на Украине, значительно сузят использование государственного языка в некоторых областях общественной жизни. Такое мнение выразил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь.

"Поддерживая цель проекта закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по учету экспертной оценки Совета Европы и его органов по правам национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах", которым предлагается ускорить евроинтеграционные процессы государства, замечу следующее. Отдельные его положения значительно ухудшат функционирование украинского языка в некоторых сферах общественной жизни на территории Украины" - приводятся его слова в сообщении на странице офиса омбудсмена в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Креминь считает, что документ нужно доработать с учетом опыта стран Балтии.

24 ноября украинское правительство внесло в парламент законопроект о расширении прав нацменьшинств по рекомендации Совета Европы. Согласно ему, предлагается наделить исполнительные органы местного самоуправления правом использования языков нацменьшинств в населенных пунктах, в которых традиционно проживают их представители или в которых они составляют значительную часть населения. В частности, устанавливаются условия деятельности специализированных книжных магазинов для нацменьшинств, гарантируется право на использование языков нацменьшинств в образовательном процессе наряду с государственным языком. Кроме того, предусмотрена возможность распространения материалов предвыборной агитации на языках коренных народов и нацменьшинств.

В конце прошлого года Верховная рада приняла закон о национальных меньшинствах. Он гарантирует представителям нацменьшинств ряд прав и свобод, в том числе на использование своего языка "в пределах, не противоречащих закону". После принятия закона и совместного обращения Венгрии и Румынии эксперты Венецианской комиссии, консультативного органа при Совете Европы, пришли к выводу, что несколько положений этого документа, а также законов об образовании, языке и меньшинствах противоречат международным соглашениям в области прав человека и не соответствуют европейским нормам и ценностям.

В сентябре Рада утвердила поправки в закон, которые уточняют порядок его применения. При этом нормы украинского закона о нацменьшинствах не будут распространяться на русских. В документе прописан запрет "популяризации и пропаганды" России. В июле 2021 года Конституционный суд Украины вынес решение о том, что русских как отдельной национальной группы на Украине не существует. По постановлению суда "русскоязычные граждане Украины не представляют цельной социальной единицы как группа, имеющая право на юридическую защиту как этническая или языковая единица, зато являются политическим конструктом".

Проблема нацменьшинств на Украине

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина утверждала, что "на Украине нет русскоязычного меньшинства" и ЕС не требует от Украины соблюдения его прав во время переговоров о вступлении страны в сообщество. По информации газеты Financial Times, вопрос о языковых правах венгерского и румынского меньшинств на Украине является "главным потенциальным препятствием" на пути к официальным переговорам Брюсселя с Киевом о вступлении в ЕС. В частности, премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял о готовности наложить вето на этот процесс из-за вопроса о правах языковых меньшинств, обвиняя Киев в "венгерофобии".