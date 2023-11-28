Эрдоган призвал привлечь Израиль к ответственности за преступления в Газе

Президент Турции отметил, что еврейское государство на глазах у всех продолжает грубо нарушать международное право

СТАМБУЛ, 28 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, что Израиль должен быть привлечен к уголовной ответственности за военные преступления, совершенные в секторе Газа. Об этом сообщила по итогам беседы канцелярия турецкого лидера.

"Наш президент провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН накануне предстоящего завтра заседания СБ ООН. <...> Он отметил, что Израиль на глазах у международного сообщества продолжает грубо нарушать международное право и должен понести уголовную ответственность за совершенные военные преступления", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Эрдоган и Гутерриш обсудили предложения по разрешению гуманитарного кризиса в Газе и усилия по обеспечению в регионе прочного мира.

Эрдоган, как сообщается, выразил генсеку ООН соболезнования в связи с гибелью свыше 100 сотрудников организации в результате израильских атак на Газу.