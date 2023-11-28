Politico: США применяли программу слежки для нарушения поставок Ирану деталей для оружия

Как сообщило издание, за счет этого американская разведка получила в последние несколько лет данные о "стоимости, времени и размере" поставок, что якобы сыграло "ключевую роль в их предотвращении"

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Американская разведка использовала программу прослушки телефонных разговоров и перехвата электронной переписки для предотвращения поставок в Иран деталей для вооружений. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета Politico.

По ее данным, речь идет о секции 702 закона о наблюдении за иностранной разведкой. "ЦРУ и другие разведывательные службы использовали информацию, собранную путем слежки за электронными контактами зарубежных производителей оружия, для предотвращения нескольких поставок Ирану наземным, воздушным и морским путем деталей для современных вооружений", - пишет издание.

Как отмечает Politico, за счет использования указанной программы слежки разведка США получила в последние несколько лет данные о "стоимости, времени и размере" поставок, что якобы сыграло "ключевую роль в их предотвращении". "Как минимум в одном или большем количестве случае конкретные поставки были сорваны либо перед отправкой, либо когда они уже были в пути", - приводит газета слова неназванного представителя американской администрации.

Издание отмечает, что информация об использовании секции 702 для предотвращения поставок Ирану деталей для оружия может стать весомым аргументом в пользу продления срока действия программы, истекающего в конце текущего года. В феврале помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом поддерживает продление срока действия программы слежки за рубежом.

Внесенная в 2008 году в закон о наблюдении за иностранной разведкой от 1978 года поправка дает право спецслужбам без санкции специального суда прослушивать телефонные разговоры и просматривать электронную переписку между иностранными гражданами, находящимися за пределами США, но использующими американские спутниковые каналы, узлы связи или интернет-серверы, в том числе принадлежащие крупным компаниям. В целом спецслужбы не имеют права вести аналогичную слежку без ордера за американцами. Однако есть исключение - граждане США могут попасть под действие программы и оказаться под наблюдением, если они контактируют с иностранцами, которые находятся в поле зрения разведки.

Срок действия секции 702 был продлен Конгрессом в начале 2018 года на шестилетний срок. Он истечет в декабре 2023 года, если эти положения не будут продлены снова.