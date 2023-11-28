Обвинения в нарушениях перемирия и переговоры о заложниках. Конфликт в Палестине

ХАМАС и Израиль обвинили друг друга в нарушении гуманитарной паузы в секторе Газа. Притом стороны конфликта продолжают переговоры об обменах. Ожидается, что ХАМАС отпустит в течение двух дополнительных дней перемирия 20 заложников. Израиль в свою очередь расширил список палестинских заключенных, которые могут быть освобождены.

ТАСС собрал основное о ситуации в Палестине.

Переговоры о продлении перемирия

Во вторник представители Египта, Израиля и США прибыли в Катар, чтобы обсудить продление режима прекращения огня. По данным газеты The Washington Post, в Катар для секретных консультаций прибыл директор ЦРУ США Уильям Бернс. Радио Kan сообщило, что там с Бернсом встретится глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа.

Продолжение обменов

ХАМАС, как ожидается, отпустит еще 20 заложников, удерживаемых в палестинском анклаве, во время дополнительного двухдневного перемирия. Как сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, стороны конфликта уже получили списки заложников, подлежащих освобождению во вторник.

По данным агентства AFP, которое ссылается на источник, близкий к ХАМАС, списки из 10 израильских заложников и 30 палестинских заключенных не вызвали вопросов у сторон.

Израильское правительство одобрило включение 50 палестинских женщин в список для обмена. Среди палестинских заключенных, которые будут отпущены Израилем в обмен на заложников, может оказаться палестинская активистка Ахед Тамими, сообщает газета The Times of Israel. Как отмечает издание, Тамими была задержана в ноябре за призывы к убийствам еврейских поселенцев.

В заложниках у ХАМАС остается около 170 человек, сообщил израильский посол в Индии Наор Гилон.

Нарушения гуманитарной паузы

На этом фоне из сектора Газа стали поступать взаимные обвинения в нарушениях гуманитарной паузы. Боевое крыло ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" сообщило, что произошли столкновения "в результате явного нарушения противником соглашения о перемирии". Радикалы заявили, что "справились с этим инцидентом" и готовы придерживаться режима прекращения огня, если его соблюдают израильские военные.

По данным телеканала Al Arabiya, израильские танки открыли огонь по южным районам палестинского анклава к востоку от городов Рафах и Хан-Юнис и применили в секторе светошумовые гранаты. Со своей стороны катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские танковые войска открыли огонь на севере анклава к северо-западу от города Газа.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь заявили, что в нескольких местах произошли атаки на израильских военных - сработали три взрывных устройства, а также по военным открыли огонь, на который они ответили обстрелом. Несколько солдат получили легкие ранения.

Ситуация в секторе Газа

Число погибших в палестинском анклаве превысило 15 тыс., свыше 36 тыс. получили ранения, по сведениям местных властей. По данным Армии обороны Израиля, за время боевых действий против ХАМАС по целям в секторе Газа было выпущено 90 тыс. снарядов и 200 высокоточных ракет.

После объявления перемирия в анклав было доставлено порядка 1,1 тыс. тонн топлива. К пункту пропуска "Рафах" на границе с Египтом прибыла очередная группа раненых палестинцев, восемь человек будут доставлены в одну из египетских больниц.

Работа по освобождению российских заложников

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов встретился с семьями российских граждан, которых ХАМАС удерживает в заложниках в секторе Газа. Он подробно рассказал об усилиях, предпринимаемых российской стороной в координации как с Израилем, так и ХАМАС, для возвращения россиян домой.

26 ноября из плена был освобожден россиянин Рон Кривой. С ним и его родными встретился военный, военно-воздушный и военно-морской атташе при посольстве РФ в Израиле полковник Владимир Герасименко, который заверил, что Москва и впредь будет добиваться благополучного вызволения всех удерживаемых в секторе Газа соотечественников.