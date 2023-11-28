Столтенберг заявил, что НАТО останется региональным альянсом

При этом необходимо теснее сотрудничать с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, отвечая на глобальные вызовы, считает генсек НАТО

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Североатлантический альянс останется региональным объединением, но он должен работать с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, отвечая на глобальные вызовы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам первого дня заседания глав внешнеполитических ведомств стран - членов альянса.

"НАТО останется региональным альянсом Европы и Северной Америки, но мы сталкиваемся с глобальными проблемами, поэтому нам надо теснее сотрудничать с партнерами, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе, для того, чтобы отстаивать наши ценности и интересы", - сказал он.

"Мы также рассмотрели те проблемы и вызовы, которые представляет Китай для евро-атлантической безопасности. Китай не является нашим противником. Я приветствую то, что союзники ведут диалог с Пекином по беспокоящим нас вопросам. Но в то же время мы должны четко осознавать влияние Китая на нашу политику безопасности", - также утверждал Столтенберг.