Гарантии безопасности для Киева и отравление в ГУР. Ситуация вокруг Украины

Страны Группы семи (G7) работают над долгосрочными гарантиями в сфере обеспечения безопасности Украины, сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли. О двусторонних переговорах с Украиной по этому вопросу заявили в Париже и Риме.

На Украине расследуют отравление тяжелыми металлами нескольких сотрудников Главного разведывательного управления (ГУР) и Марианны Будановой - жены главы ведомства.

ТАСС собрал основную информацию о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские военные за сутки отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, три атаки на донецком направлении и одну атаку запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ. На всех направлениях за сутки противник потерял до 385 бойцов.

Кроме того, ВС РФ за сутки поразили центр подготовки и применения беспилотников ВСУ, хранилище авиационного топлива, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей, указали в военном ведомстве. Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражена живая сила и военная техника противника в 103 районах.

Членство Украины в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в свое время Украина будет принята в Североатлантический альянс, но, когда это может произойти, не уточнил, отметив, что Киев получит приглашение о вступлении, "когда будут выполнены все условия и союзники согласятся".

Столтенберг призвал альянс быть готовым к усилению боевых действий на украинской территории и активизировать в связи с этим военные поставки Киеву. При этом генсек отказался подробно оценить возможное развитие конфликта, подчеркнув, что "война непредсказуема по определению".

Глава альянса приветствовал сделанные ранее объявления Германии и Нидерландов о намерении выделить до €10 млрд на военную помощь Украине в 2024 году, а также о решении стран НАТО создать в Румынии центр по подготовке летчиков для F-16 и о создании коалиции по обеспечению Украины средствами ПВО, в которой участвуют около 20 стран НАТО.

Комментируя высказывания Столтенберга, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что НАТО служит сдерживанию России и приносит украинский народ в жертву в борьбе с Россией. "Мы это прекрасно понимаем и выстраиваем дальнейшую свою линию действий именно в соответствии с этими реалиями. Специальная военная операция продолжается", - сказал он.

Обещание гарантий

Страны G7 работают над долгосрочными гарантиями в сфере обеспечения безопасности Украины, сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли. Она не уточнила, о каких гарантиях в точности идет речь, но пообещала рассказать больше "в ближайшие дни". По словам Жоли, страны НАТО, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке, должны продолжать уделять внимание происходящему на Украине.

При этом министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Париж рассчитывает завершить переговоры о гарантиях безопасности для Киева к началу 2024 года. Она отметила, что дискуссии идут уже несколько недель и хорошо продвинулись. Первоочередной целью на этом направлении является обеспечение гарантий долгосрочной поддержки Украины по трем направлениям: экономическая, гуманитарная и военная помощь. Последняя подразумевает в том числе обучение военных и обеспечение их необходимым оборудованием.

Согласно сообщению на сайте офиса президента Украины, Киев и Рим начали переговоры по вопросу заключения двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. По словам главы переговорной группы, замруководителя офиса президента Игоря Жовквы, "предоставление Италией гарантий безопасности Украине станет важным шагом к приближению членства нашего государства в ЕС и НАТО".

Госдолг Украины

Государственный и гарантированный государством долг Украины продолжил рост и на конец октября достиг нового исторического рекорда в $136,35 млрд, сообщило Министерство финансов Украины. В течение октября 2023 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась на $2,72 млрд. В бюджете страны на текущий год предусмотрен дефицит в $38 млрд и увеличение предельного объема госдолга до $172,7 млрд, что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП.

Отравления в ГУР Минобороны Украины

Официальный представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил факт отравления тяжелыми металлами жены главы ведомства Кирилла Буданова Марианны. Аналогичное отравление выявили также у нескольких сотрудников ГУР. Все отравившиеся проходят лечение. Компетентные органы проводят расследование.