В ООН считают, что дальнейшая эскалация в Сирии грозит подрывом "десятков пороховых бочек"

Заместитель спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Наджат Рошди призвала заинтересованные стороны "не играть с огнем"

ООН, 28 ноября. /ТАСС/. Последствия израильско-палестинского конфликта негативно сказываются на Сирии, а одни "благие намерения" не позволят избежать эскалации и "подрыва десятков пороховых бочек". Об этом заявила заместитель спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Наджат Рошди на заседании Совета Безопасности ООН.

"Мы всерьез обеспокоены перспективой более масштабной эскалации в Сирии. Последствия трагических событий на оккупированной палестинской территории и в Израиле по-прежнему ощущаются в Сирии", - сказала она.

Рошди призвала заинтересованные стороны "не играть с огнем". "Всего один просчет, один шальной артиллерийский снаряд или один неверно нанесенный авиаудар могут подорвать десятки пороховых бочек в границах Сирии, - сказала Рошди. - Необходимо больше, чем просто благие намерения, необходима стабильная деэскалация, осуществляемая по надежным каналам между всеми заинтересованными сторонами. Необходимо, чтобы число убитых, раненых и перемещенных мирных граждан, а также разрушения инфраструктуры не сокращались, а полностью сошли на нет".

Заместитель спецпосланника генсека ООН напомнила об авиаударах, которые наносит по территории Сирии Израиль, включая удары по аэропорту Дамаска. "Удары по гражданской инфраструктуре запрещены гуманитарным правом", - подчеркнула она. Кроме того, как отметила Рошди, удары по Сирии наносят Соединенные Штаты, утверждая, что таким образом отвечают на атаки против своих сил со стороны Ирана.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что удары США по объектам на территории Сирии грубо нарушают нормы международного права и суверенитет арабской республики.