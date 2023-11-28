28 ноября, 17:25

Эксперт: угроза ядерной войны сейчас реальнее, чем во время Карибского кризиса

Научный сотрудник Стокгольмского международного института исследований проблем мира Тарья Кронберг указала, что страны вокруг Балтийского моря увеличивают свои военные бюджеты

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Страны вокруг Балтийского моря увеличивают свои военные бюджеты, угроза ядерной войны в мире сейчас реальнее, чем в период Карибского кризиса. Об этом заявила научный сотрудник Стокгольмского международного института исследований проблем мира, экс-депутат парламента Финляндии и Европарламента Тарья Кронберг на форуме "Примаковские чтения".

"По вопросу ядерной угрозы. Боюсь, что мы подходим к такой ситуации, когда ядерная война реальнее, чем даже во время Карибского кризиса", - сказала она.

Эксперт также обратила внимание на опасность такого сценария в регионе Балтии, а также на то, что все страны вокруг Балтийского моря увеличивают свои военные бюджеты, проводят военные учения. "Впервые все пять северноевропейских стран в одном военном союзе - Дания, Норвегия, Исландия, Финляндия, а также Швеция, которая подала заявку в НАТО и ждет одобрения", - отметила она.

Кронберг указала, что во избежание ядерной войны в регионе все пять стран должны быть зоной, свободной от ядерного оружия. Она напомнила, что Норвегия и Дания как члены НАТО сделали односторонее заявление о запрещении ядерного оружия на своей территории. Кроме того, по словам специалиста, самое важное для предотвращения ядерной войны - это коммуникация.

IX Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" проходит 27-28 ноября в Москве на тему "Горизонты постглобализации". ТАСС - генеральный информационный партнер конференции. 

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