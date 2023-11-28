Главы МИД стран НАТО одобрили первую стратегию по квантовым технологиям

Как сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, "новая стратегия поможет воспользоваться возможностями, предоставляемыми квантовыми технологиями"

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО одобрили первую в истории альянса стратегию по квантовым технологиям. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав внешнеполитических ведомств стран - членов альянса в Брюсселе.

"Сегодня союзники одобрили первую в истории квантовую стратегию НАТО. Квантовые технологии могут укрепить нашу кибербезопасность и возможности. Но их также можно использовать для взлома", - сказал он.

По его словам, "новая стратегия поможет воспользоваться возможностями, предоставляемыми квантовыми технологиями". "При этом не позволяя конкурентам использовать эти технологии против нас", - добавил он.