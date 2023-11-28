СМИ: началась передача пятой группы заложников в Газе представителям МККК

Как сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария", в группу включено 10 человек

КАИР, 28 ноября. /ТАСС/. Процесс передачи пятой группы заложников, находившихся в руках палестинского движения ХАМАС, представителям Международного Комитета Красного Креста (МККК) начался в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его информации, "началась передача [очередной группы] находившихся у ХАМАС заложников представителям МККК". Отмечается, что это пятая группа освобождаемых заложников с начала вступления в силу гуманитарного перемирия между сторонами конфликта в секторе Газа. В эту группу включено 10 человек.

Как указывает телеканал, усилия Египта и Катара "привели к продлению перемирия в Газе между израильскими силами и отрядами палестинского сопротивления еще на двое суток после того, как оно должно было закончится минувшим днем". Некоторое время назад ХАМАС опубликовал список из 30 женщин и подростков, которые, согласно достигнутому соглашению, должны быть освобождены до конца дня.

Незадолго до этого представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - Абу Убайда заявил, что движение остается приверженным перемирию "до тех пор, пока его придерживается противник". Кроме того, Абу Убайда призвал посредников оказать давление на Израиль, чтобы он выполнил "все пункты соглашения о перемирии на земле и в воздухе".

Накануне пресс-секретарь главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании Тахер ан-Нуну сообщил ТАСС, что новая сделка с Израилем будет действовать на прежних условиях, то есть ежедневно в обмен на каждого отпущенного израильского заложника будут освобождаться трое палестинских заключенных.