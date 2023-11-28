Санду заявила, что нуждается в поддержке ЕС перед президентскими выборами в 2024 году

По словам президента Молдавии, "сложно добиться поддержки демократии, когда экономическая ситуация в стране не совсем хорошая"

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что нуждается в поддержке ЕС, чтобы сохранить свой пост и проевропейский курс республики в 2024 году. Молдавский лидер отвечала на вопросы журналистов после выступления по видеосвязи на конференции "Берлинский форум внешней политики".

"Мы нуждаемся в поддержке со стороны ЕС, расширении доступа молдавской продукции на европейский рынок. <…> Гражданам нашей страны необходимо продемонстрировать продвижение в переговорах по интеграции в ЕС", - сказала Санду в связи с запланированными на 2024 год президентскими выборами.

По ее словам, экономике страны на фоне предстоящих выборов необходима поддержка. "Сложно добиться поддержки демократии, когда экономическая ситуация в стране не совсем хорошая. Этим воспользуются наши враги", - объяснила президент Молдавии.

В мае Санду сообщила о своих планах переизбраться на второй срок на предстоящих в 2024 году выборах, чтобы продолжить реализацию проевропейской политики. Она стала победителем выборов 2020 года, обойдя во втором туре экс-президента страны Игоря Додона, который сегодня возглавляет оппозиционную Партию социалистов Республики Молдова. На этом посту новый президент спровоцировала роспуск парламента и досрочные выборы, победу на которых одержала учрежденная Санду проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС).

Протесты

Согласно опросам общественного мнения, Санду и ПДС теряют популярность в Молдавии на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции, которые проходят с лета 2022 года.

В этой ситуации Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. В стране были арестованы десятки активистов разных партий, приостановлено вещание телеканалов, предоставлявших площадку оппозиции, заблокированы десятки информационных порталов. Вместе с тем на прошедших в ноябре всеобщих выборах в местные органы власти представители ПДС смогли заручиться поддержкой только трети от принявших участие в выборах избирателей.