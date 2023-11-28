Корабли стран Объединенных экспедиционных сил будут патрулировать Балтийское море

Решение принято на фоне "повышенной угрозы критической подводной инфраструктуре, цель которой - послать сигналы в Россию", поясняет телеканал

СТОКГОЛЬМ, 28 ноября. /ТАСС/. Около 20 военных кораблей Объединенных экспедиционных сил (JEF) будут патрулировать Балтийское море. Такое решение приняли во вторник страны оборонного сотрудничества, сообщил телеканалу SVT министр обороны Пол Йонссон.

"Речь идет о ведении морского наблюдения. Будут задействованы около двадцати военных кораблей. Также и в некоторых районах Северной Атлантики для наблюдения за ситуацией с безопасностью и лучшей защиты подводной инфраструктуры", - пояснил он.

Решение принято на фоне "повышенной угрозы критической подводной инфраструктуре, цель которой - послать сигналы в Россию", поясняет телеканал. Швеция предоставит два многоцелевых корвета Visby.

Как сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии, решение принято на онлайн встрече министров обороны стран-участниц JEF 28 ноября. Патрулирование будет проходить с 1 по 15 декабря и "дополнит текущие операции НАТО в Балтийском море".

JEF - это региональное оборонное объединение 10 стран Северной Европы: Великобритании, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии. Созданные в 2014 году Объединенные экспедиционные силы под командованием Соединенного Королевства не являются постоянными войсками. Участвующие в них страны периодически проводят совместные военные учения.