ООН: решение о полноправном членстве Палестины находится за участницами организации

Этот вопрос не требует привлечения генерального секретаря, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик

ООН, 28 ноября. /ТАСС/. Решение о принятии Палестины в полноправные члены ООН должны принять сами страны - участницы всемирной организации. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя слова постоянного наблюдателя Государства Палестина при ООН Рияда Мансура.

"Процесс принятия в полноправные члены [ООН] в руках стран-участниц и не требует привлечения генерального секретаря", - сказал он на брифинге.

Ранее Мансур, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что полноправное членство Палестины во всемирной организации требуется для того, чтобы реализовать принцип сосуществования двух государств после завершения израильско-палестинского конфликта. Дипломат убежден, что для этого нужно "сильное, независимое и суверенное палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме".

Мансур также выразил уверенность, что принятие Палестины в ООН - это "коллективная ответственность" государств, входящих во всемирную организацию. "Вы должны действовать сейчас", - призвал постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН с трибуны Генассамблеи.