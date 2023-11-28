Нетаньяху назвал целью Израиля демилитаризацию и дерадикализацию Газы

Именно это было сделано в Германии, Японии и в других местах, отметил премьер-министр Израиля

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Целью операции Израиля в секторе Газа является демилитаризация и дерадикализация палестинского анклава. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Die Welt.

"После этого [уничтожения ХАМАС] мы должны сделать две вещи: во-первых, демилитаризировать Газу, а также дерадикализировать ее. Именно это было сделано в Германии, Японии и в других местах", - сказал Нетаньяху.

Премьер Израиля считает, что в ином случае следующей целью ХАМАС будет Европа. "Вы будете следующие, понимаете это? Германия, Европа", - утверждал он. "ХАМАС является частью террористической оси Ирана, "Хезболлах", хуситов и других, и их цель - привести сначала Ближний Восток, а затем мир в эпоху варварства, в темные времена Средневековья, - заявил Нетаньяху. - Это то, чего они хотят". "Они не исчезнут, пока мы их не победим", - добавил премьер.