МИД Катара заявил об освобождении из сектора Газа девяти женщин и несовершеннолетней

Их передали Красному Кресту, сообщил официальный представитель дипведомства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари

ДУБАЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Девять женщин и одна несовершеннолетняя освобождены из сектора Газа и переданы Красному Кресту.

Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Из сектора Газа освобождены несовершеннолетняя и девять женщин, одна из них имеет австрийское гражданство, две других - гражданство Аргентины, еще одна - гражданство Филиппин", - написал он в соцсети X (ранее Twitter). Все они переданы Красному Кресту, добавил аль-Ансари.

По словам аль-Ансари, Израиль освободит во вторник 30 палестинцев из числа гражданских лиц. В эту группу заключенных вошли 15 женщин, а также 15 детей и подростков.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что она получила от Красного Креста уведомление о том, что 12 заложников, включая 10 израильтян и 2 иностранных граждан, прибыла на израильскую территорию.