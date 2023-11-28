МИД Катара заявил, что Израиль 28 ноября освободит 30 палестинских заключенных

В пятую группу палестинских заключенных, подлежащих освобождению, вошли 15 женщин, а также 15 детей и подростков, сообщил официальный представитель дипведомства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари

ДУБАЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Израильская сторона освободит во вторник 30 палестинских заключенных в рамках соглашения с радикальным движением ХАМАС о гуманитарном перемирии в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"В рамках выполнения обязательств, принятых в пятый день действия соглашения о гуманитарном перемирии, сегодня будут освобождены 30 палестинцев из числа гражданских лиц в обмен на освобождение 10 израильских заложников, удерживавшихся в Газе", - написал аль-Ансари на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Как отметил представитель ведомства, в пятую группу палестинских заключенных, подлежащих освобождению, вошли 15 женщин, а также 15 детей и подростков.