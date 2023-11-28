ЦАХАЛ заявил, что пятая группа освобожденных из Газы заложников выдвинулась в Израиль

В ее составе 12 человек, включая 10 израильтян и 2 иностранных граждан

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноября. /ТАСС/. Армия Израиля получила от Красного Креста уведомление о том, что освобожденная из сектора Газа группа заложников движется в сторону израильской территории.

"Согласно информации, полученной от Красного Креста, 12 заложников, включая 10 израильтян и 2 иностранных граждан, движутся в направлении израильской территории", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

"Некоторое время назад представители Красного Креста передали 12 заложников в Египет. Колонна с освобожденными заложниками в настоящий момент движется через Египет к месту встречи с нашими военнослужащими на [израильском контрольно-пропускном пункте] "Керем-Шалом", - добавили в пресс-службе.

Как отметили в армии, после передачи освобожденных заложников сотрудники служб безопасности проверят их личности. Семьи освобождаемых извещены о происходящем, добавили военные.