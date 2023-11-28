В США заявили, что не ждут освобождения американских заложников в секторе Газа 28 ноября

Палестинское движение ХАМАС освободило первого американского гражданина в рамках соглашения с Израилем 26 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена не ожидает, что кто-либо из заложников с американским гражданством в секторе Газа будет освобожден во вторник, 28 ноября.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на одного из представителей Белого дома.

26 ноября палестинское движение ХАМАС освободило первого американского гражданина в рамках соглашения с Израилем, им стала четырехлетняя Эбигейл Эдан. В Белом доме выражали надежду, что в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС будут освобождены еще две женщины с американским гражданством.