Папа Римский не поедет в Дубай на СОР28 по состоянию здоровья

На этом настояли врачи понтифика, который лечится от легочного воспаления, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни

ВАТИКАН, 28 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск вынужден отказаться от поездки в Дубай, где должен был принять участие в Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). Как сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, на этом настояли врачи из-за состояния здоровья понтифика, который лечится от легочного воспаления.

"Хотя общая клиническая картина состояния здоровья Святого отца улучшилась, учитывая, что он переносит грипп с воспалением дыхательных путей, врачи попросили Папу не отправляться в запланированную на ближайшие несколько дней поездку в Дубай по случаю 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). Папа Франциск с большим сожалением принял просьбу врачей, поэтому поездка отменяется", - говорится в заявлении.

Как добавил Бруни, изучаются возможности "другой формы участия" Папы Римского в этом мероприятии.