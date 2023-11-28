Politico: Пентагону не хватает средств для наращивания сил на Ближнем Востоке

Издание отмечает, что работа Пентагона, "как и других федеральных ведомств, продолжается за счет принятого ранее проекта временного финансирования", который предусматривает расходы, не превышающие уровень 2022 года

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны США не располагает в достаточном объеме средствами для наращивания своего военного присутствия на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на представителя американского оборонного ведомства Криса Шервуда.

Издание отмечает, что работа Пентагона, "как и других федеральных ведомств, продолжается за счет [принятого ранее проекта] временного финансирования", который предусматривает расходы, не превышающие уровень прошлого года. "Проблема заключается в том, что бездействие Конгресса означает, что у Пентагона нет средств, чтобы оплачивать наращивание сил", - пишет Politico.

По словам представителя Пентагона, которые приводит газета, поскольку наращивание сил на Ближнем Востоке носило непредвиденный характер, Пентагон вынужден был перераспределить средства из других статей расходов. Таким образом, ведомство в этом году выделит "меньше средств на подготовку, обучение и развертывание сил", чем было изначально запланировано. Реализация некоторых программ Пентагона может быть "отменена или отложена", пишет газета.

Ранее Вашингтон перебросил на Ближний Восток эскадрилью истребителей-бомбардировщиков F-16. В восточную часть Средиземного моря были направлены две авианосные ударные группы. США развернули на Ближнем Востоке дополнительные американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, а также намерены доставить в регион системы противоракетной обороны THAAD. Кроме того, как сообщал пресс-секретарь ведомства генерал Патрик Райдер, США направят в зону оперативной ответственности Центрального командования Вооруженных сил США, которая включает Ближний Восток, Восточную Африку и Центральную Азию, 300 военнослужащих.

17 ноября президент США Джо Байден подписал одобренный обеими палатами американского Конгресса законопроект о временном финансировании работы федерального правительства без помощи Израилю и Украине. Инициатива предусматривает продолжение финансирования в прежних объемах работы правительственных программ и ведомств, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, до 19 января 2024 года. Финансирование работы других ведомств и программ предлагается продлить до 2 февраля 2024 года. Законопроект не предусматривает выделения средств на оказание поддержки Израилю и Украине.