МИД Грузии заявил, что ведет диалог с Бельгией по открытию переговоров о вступлении в ЕС

Глава дипведомства Илья Дарчиашвили отметил, что "предметом нашей ежедневной работы является то, чтобы продолжить и придать еще больший импульс повестке дня наших реформ"

ТБИЛИСИ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Грузии ведут диалог с ЕС, чтобы как можно скорее начать переговоры по вступлению республики в организацию. Об этом сообщил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили журналистам.

"После того, как Грузия получила европейскую перспективу, мы активно работаем, чтобы получить статус кандидата, перейти в следующую фазу и открыть переговоры о вступлении (в ЕС - прим. ТАСС). Предметом нашей ежедневной работы является то, чтобы продолжить и придать еще больший импульс повестке дня наших реформ", - сказал Дарчиашвили.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила, что структура рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в сообщество и предоставить Грузии статус кандидата на вступление. ЕК позитивно оценила проведенные в Грузии реформы, но заявила, что стране еще предстоит проделать определенную работу. Новые рекомендации обязывают Грузию провести комплексную реформу для борьбы с влиянием олигархов на политику. ЕС также требует от властей республики провести судебную реформу, бороться с дезинформацией и манипуляцией. Одним из главных требований является проведение честных и прозрачных парламентских выборов, запланированных на октябрь 2024 года.