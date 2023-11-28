Израиль обвинил Генассамблею ООН в антисемитизме

Дипломат постпредства Израиля Реут Шапир Бен-Нафтали заявила, что ассамблея регулярно принимает резолюции с обвинениями в адрес ее страны, но "сохраняет молчание" в свете "преступлений, совершенных террористами ХАМАС"

ООН, 28 ноября. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН год за годом принимает резолюции с осуждением действий израильских властей, что можно расценивать как проявление антисемитизма. С таким утверждением выступила дипломат постпредства Израиля при всемирной организации Реут Шапир Бен-Нафтали.

"Эта ассамблея год за годом принимает резолюции, которые исключительно обвиняют Израиль и вместе с тем сохраняют молчание в свете ужасных преступлений, совершенных террористами ХАМАС. Это классическое определение двойных стандартов и антисемитизма", - сказала она в ходе выступления на пленарном заседании ГА ООН по Палестине.

"Мы будем призывать к прекращению использования мандатов и фондов ООН в политических целях, а также будем призывать к прекращению циничной кампании ООН против Израиля", - добавила она.

В конце октября постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что ООН лишилась своей легитимности после того, как Генассамблея всемирной организации приняла ближневосточную резолюцию, отклонив поправку к ней с осуждением палестинского движения ХАМАС.