Армия Израиля сообщила о прибытии на израильскую территорию 12 заложников из Газы

После первичного медицинского осмотра заложники продолжат путь в израильские больницы, где встретятся со своими семьями

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноября. /ТАСС/. Пятая группа освобожденных из сектора Газа заложников прибыла на израильскую территорию. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

"Специальные подразделения Армии обороны Израиля и силы Службы общей безопасности сейчас находятся с 12 освобожденными заложниками. После первичного медицинского осмотра освобожденные заложники в сопровождении военнослужащих Армии обороны Израиля продолжат свой путь в израильские больницы, где они встретятся со своими семьями", - говорится в сообщении.