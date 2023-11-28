Сийярто заявил, что в НАТО считают немыслимым вступление Украины в альянс сейчас

Это может привести к началу третьей мировой войны, сообщил глава венгерского МИД

БУДАПЕШТ, 28 ноября. /ТАСС/. В НАТО сохраняется консенсус по вопросу о том, что вступление Украины в альянс в нынешних условиях выглядит немыслимым, поскольку может привести к началу третьей мировой войны. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, принимающий участие в двухдневном совещании со своими коллегами из стран НАТО в Брюсселе.

Он отметил, что в НАТО существует общее согласие о невозможности приема Украины до тех пор, пока она находится в состоянии военного конфликта. "В НАТО сложился консенсус по поводу того, что интеграция Украины в альянс в настоящее время немыслима, поскольку на практике это означало бы начало третьей мировой войны", - сказал Сийярто в беседе с венгерскими журналистами по итогам первого рабочего дня министерского заседания НАТО. Его краткую пресс-конференцию транслировал телеканал М1.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, а на саммите альянса в Вильнюсе в июле этого года получила заверения, что будет принята, когда для этого будут выполнены необходимые условия. Каких-либо сроков ее приема в Брюсселе не называют. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью интернет-изданию Index 28 ноября, что Украина будет принята в Североатлантический альянс, но, когда это может произойти, не уточнил.