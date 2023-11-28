США не фиксировали атак на свои ВС в Сирии и Ираке с момента объявления гуманитарной паузы

При этом в Пентагоне заявили о готовности отреагировать в случае нападений

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Соединенных Штатов не фиксировало нападений на американские войска, расположенные в Сирии и Ираке, с момента объявления гуманитарной паузы в секторе Газа 23 ноября (по местному времени). Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

"С 23 ноября, с момента начала паузы в [военных] операциях Израиля [в секторе Газа], не было проведено ни одной атаки на американские войска в Ираке и Сирии", - сказал он. Представитель военного ведомства утверждал, что ВС США находятся в регионе "для разгрома ИГ" (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство").

"Мы надеемся, что этого не произойдет, но мы будем готовы отреагировать соответствующим образом, если будут совершены новые нападения на наши силы", - добавил пресс-секретарь Пентагона.

В конце прошлой недели телеканал Fox News сообщил, что американские силы в Ираке и Сирии с 17 октября были атакованы 73 раза.

На сирийской территории дислоцированы около 900 военнослужащих США, в Ираке - 2,5 тыс. Ранее заместитель генерального секретаря ливанской шиитской организации "Хезболлах" Наим Касем заявил, что атаки на американские базы в Ираке и Сирии имеют крайне большое значение для прекращения израильской агрессии против сектора Газа.