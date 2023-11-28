Министры обороны США, Великобритании и Австралии 1 декабря обсудят AUKUS

По словам пресс-секретаря Пентагона генерала ВВС США Патрика Райдера, министр обороны США Ллойд Остин 1-2 декабря отправится в штат Калифорния

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Министры обороны США, Великобритании и Австралии 1 декабря обсудят в штате Калифорния вопросы, касающиеся американо-британо-австралийского альянса AUKUS. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер.

По его словам, министр обороны США Ллойд Остин 1-2 декабря отправится в штат Калифорния. "В пятницу он примем вице-премьера, министра обороны Австралии Ричарда Марлза и министра обороны Великобритании Гранта Шэппса на аэродроме Моффет-Филд в Калифорнии, чтобы обсудить военное партнерство Австралии, Великобритании и США AUKUS", - заявил Райдер.

Партнерство AUKUS было создано в 2021 году. В его рамках предполагается также вести разработки новейших вооружений, включая гиперзвуковые. Белый дом допускал, что это образование может быть расширено за счет других союзников США в Европе и Азии.