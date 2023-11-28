В США сообщили о работе с Россией по вопросам кадрового наполнения дипмиссий

Как отметили в Госдепе, "дипмиссии имеют ключевое значение для поддержания открытыми каналов коммуникации, особенно во времена повышенной напряженности"

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. США продолжают контактировать с Россией по вопросам работы дипмиссий, в том числе их кадрового наполнения. Об этом ТАСС заявил представитель Госдепартамента США в ответ на просьбу прокомментировать слова заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Москва ведет долгие обсуждения с Вашингтоном по кадровому восполнению российских генконсульств.

"Мы продолжаем взаимодействовать с российским правительством по вопросам работы диппредставительств, в том числе их кадрового наполнения", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства. "Дипмиссии имеют ключевое значение для поддержания открытыми каналов коммуникации, особенно во времена повышенной напряженности. Мы продолжим работать с целью поддержания безопасной работы нашей миссии", - отметил представитель Госдепартамента.

Как заявил ранее заместитель главы МИД РФ, отвечая на вопрос ТАСС, Москва ведет с Вашингтоном долгие обсуждения по кадровому восполнению российских генконсульств, по крайней мере - на руководящих должностях. При этом он подчеркнул, что нет ничего, что сейчас можно на эту тему сообщить.

Ранее генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров был утвержден на должность генконсула в Нью-Йорке. Таким образом, в Техасе генеральный консул РФ пока не назначен.