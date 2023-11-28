Пентагон признал, что хуситы не пытались ударить ни по кораблю США, ни по танкеру

В ведомстве заявили, что продолжают изучать ситуацию

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны США признало, что йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) не пыталось на днях нанести удар ни по кораблю американских ВМС, ни по танкеру Central Park, который, предположительно, принадлежит израильской компании.

"Мы также на данном этапе считаем, что [американский эсминец] Mason и [танкер] Central Park не являлись целями, по которым наносился удар", - заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Между тем в воскресенье Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, утверждало, что две ракеты были выпущены хуситами "в направлении местонахождения" эсминца Mason и танкера Central Park. Ракеты упали в Аденском заливе примерно в десяти морских милях от кораблей, говорилось в заявлении СЕНТКОМ.

Райдер также пояснил, что США теперь не могут с уверенностью говорить о двух ракетах. "Наш текущий анализ заключается в следующем: мы знаем о том, что была выпущена как минимум одна ракета. Мы продолжаем изучать это, устанавливать, идет речь об одной или двух [ракетах]", - сказал официальный представитель американского военного ведомства.

Член политбюро "Ансар Аллах" Мухаммед аль-Бахити выступил в понедельник с утверждением, что власти США сфабриковали историю о спасении экипажа танкера Central Park. По версии СЕНТКОМ, эсминец Mason отреагировал на сигнал бедствия с судна Central Park, которое подверглось нападению неизвестных лиц. Впоследствии пять вооруженных лиц высадились с судна и попытались скрыться на своей небольшой лодке. Эсминец Mason преследовал нападавших, в результате чего они сдались. Экипаж Central Park в безопасности, отмечало СЕНТКОМ.

26 ноября информационное агентство Associated Press со ссылкой на компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, передало, что судно Central Park подверглось нападению в Аденском заливе. Кто его совершил, не уточнялось. Компания Ambrey и компания-оператор судна Zodiac Maritime сообщили, что на борту танкера находятся граждане Болгарии, Вьетнама, Грузии, Индии, России и Филиппин.