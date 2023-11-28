Президент Кипра: ООН заверила, что ситуация в буферной зоне его страны будет восстановлена

Никос Христодулидис отметил, что если ситуация не будет решена, то его государство "приняло для себя некоторые решения, которые будут реализованы, но обнародовать их заранее не будут"

НИКОСИЯ, 28 ноября. /ТАСС/. ООН заверила власти Кипра, что ситуация в буферной зоне острова в районе Агиос Дометиос, где турко-кипрская сторона в одностороннем порядке установила на одном из домов видеоаппаратуру, будет восстановлена. Об этом сообщил во вторник журналистам президент республики Никос Христодулидис.

"Это очень серьезный инцидент. Организация Объединенных Наций проинформировала нас, что ситуация будет восстановлена", - сказал он. "Если же она не будет восстановлена, то мы приняли для себя некоторые решения, которые будут реализованы, но обнародовать их мы [заранее] не станем", - добавил глава государства. Христодулидис признал, что этот инцидент, который власти республики рассматривают как нарушение статус-кво в буферной зоне, "не способствуют решению кипрской проблемы". "Тем не менее, мы сделаем все возможное, чтобы создать условия для возобновления [прерванных в 2017 году] переговоров [между греко-кипрской и турко-кипрской общинами]", - добавил он.

Как заявила ранее администрация Христодулидиса, власти непризнанной мировым сообществом Турецкой республики Северного Кипра пытаются спровоцировать новую конфликтную ситуацию в буферной зоне острова, на этот раз в районе Агиос Дометиос. По словам официального представителя правительства Константиноса Летимпиотиса, "несколько солдат турецких оккупационных сил вошли в буферную зону и установили на крыше одного из пустующих домов <...> металлическую мачту с антенной и видеокамерой кругового обзора". Ранее к строению было подведено электричество.

Говоря о необходимости восстановления ситуации в Агиос Дометиос, власти Кипра подразумевают демонтаж оборудования, установленного турецкими военными. Летимпиотис указал на возможные негативные последствия этого эпизода не только для возобновления переговоров по кипрскому вопросу, но и для диалога между ЕС и Турцией.

Августовский инцидент в Пиле

В августе в буферной зоне в районе Пилы произошел инцидент, серьезно омрачивший перспективы возобновления прямого диалога между греческой и турецкой общинами. Это случилось в тот момент, когда миротворцы Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) заблокировали несанкционированное строительство дороги в этом районе. 17 августа турки-киприоты подогнали туда строительную технику. Когда на следующий день они начали выравнивать землю, вмешались миротворцы, возникла стычка, несколько военнослужащих сил ООН получили травмы. ВСООНК призвали турецкую общину Кипра уважать мандат миссии в буферной зоне. Официальная Никосия осудила действия турок-киприотов и потребовала прекратить незаконное, по ее мнению, строительство дороги.

В итоге при посредничестве миротворцев сторонам удалось достичь компромиссного решения, которое, с одной стороны, позволяет туркам-киприотам достроить дорогу в рамках реализуемого ими гуманитарного проекта, а с другой, дает грекам-киприотам гарантии того, что статус буферной зоны не изменится. 180-километровая буферная зона (зеленая линия) разделяет Кипр на территории проживания греческой и турецкой общин, ее контролируют ВСООНК. Контроль осуществляется на особых условиях, так как зеленая линия не считается внешней границей Евросоюза.