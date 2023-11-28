Трюдо признал, что в Канаде растет число случаев антисемитизма и исламофобии

Премьер-министр страны также призвал граждан быть сдержанными с учетом ситуации на Ближнем Востоке

ОТТАВА, 28 ноября. /ТАСС/. Рост числа случаев проявления антисемитизма и исламофобии растет в Канаде на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, выступая в национальном парламенте.

"В Канаде растет [число случаев] исламофобии и антисемитизма. Ненависти стало больше, и это неприемлемо", - сказал глава правительства. Он также осудил недавнее нападение на еврейский центр в Монреале. "Мы осуждаем любое насилие", - подчеркнул Трюдо.

В понедельник полиция Монреаля начала расследование по факту нападения на один из местных еврейских центров - неизвестный бросил в здание бутылку с зажигательной смесью. Бутылка с воспламеняющейся жидкостью разбилась о входную дверь, но больших повреждений не нанесла. Пострадавших нет.

В начале ноября неизвестные несколько раз обстреляли в Монреале две еврейские школы. Тогда также никто не пострадал. Полиция считает, что эти инциденты связаны с обострением палестино-израильского конфликта. Премьер-министр Трюдо тогда назвал обстрел еврейских школ преступлением на фоне ненависти и призвал канадцев быть сдержанными с учетом ситуации на Ближнем Востоке.