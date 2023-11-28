США приостановили разведывательные полеты БПЛА над Газой

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что такое решение приняли в связи с паузой в проведении военных операций Израилем

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты приняли решение приостановить разведывательные полеты своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией сектора Газа с начала гуманитарного перемирия. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер на регулярном брифинге.

"В свете паузы в [проведении военных] операций [Израилем] и в соответствии с соглашением, достигнутым между Израилем и [палестинским радикальным движением] ХАМАС, мы в настоящее время не проводим разведывательные полеты, на данный момент они приостановлены", - отметил Райдер.

В начале ноября он подтвердил, что Минобороны США начало применять разведывательные БПЛА после обострения палестино-израильского конфликта для оказания Израилю помощи в освобождении удерживаемых ХАМАС заложников в секторе Газа. Ранее агентство Reuters сообщило, что США применяют БПЛА для поиска заложников.