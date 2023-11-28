Оппозиция Канады отвергла обвинения Трюдо в отсутствии поддержки Украины

Так премьер-министр пытается отвлечь внимание избирателей от проблем внутри страны, считает лидер оппозиционной Консервативной партии Пьер Пуальевр

ОТТАВА, 28 ноября. /ТАСС/. Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр отверг обвинения либерального премьер-министра Джастина Трюдо в отсутствии у его партии желания поддерживать Украину.

"Мы единственная партия, которая поддерживает Украину", - заявил оппозиционер, выступая в парламенте. Соответствующие нападки Трюдо он назвал тем, что премьер-министр таким образом пытается отвлечь внимание избирателей от проблем внутри Канады, которые, по его мнению, созданы действиями либерального правительства.

"Я понимаю, что он (Трюдо - прим. ТАСС) делает. Он причинил столько страданий здесь, дома, будь то двукратное подорожание стоимости жилья, принуждение людей [действиями властей] к тому, чтобы они жили в палаточных лагерях, или принуждение 2 млн человек пользоваться услугами продовольственных банков. Все эти проблем здесь, у нас дома, - указал Пуальевр. - Поэтому он так отчаянно старается говорить о чем угодно, кроме того, что происходит в нашей стране".

Во вторник Трюдо и его заместитель Христя Фриланд, которая известна своим украинским происхождением, обвинили консерваторов в нежелании поддерживать Украину, так как Консервативная партия Канады на прошлой неделе заблокировала предложение либералов по обновленному соглашению о свободной торговле с Украиной. Консерваторы настаивают на том, чтобы сначала либералы поддержали их предложения по снижению налогов для канадцев и помощи канадским фермерам.

Риторику Трюдо и Фриланд в ходе заседания не поддержали и депутаты-консерваторы, которые активно представляют интересы украинской общины в парламенте. В частности, депутат Шэннон Стаббс из провинции Альберта заявила, что ее друзья и родственники с украинскими корнями, в том числе фермеры, не одобряют такую либеральную "политику разделения", а также не поддерживают высокие налоги на фермерство, против которых и борются консерваторы.