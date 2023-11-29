G7 предложила ХАМАС освободить всех заложников без предварительных условий

Министры внешнеполитических ведомств Группы семи также призвали хуситов отказаться от угроз нарушить морские торговые пути на Ближнем Востоке

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) приветствовали паузу в боевых действиях между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС и призвали радикалов отпустить немедленно всех удерживаемых заложников. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств "семерки", которое распространил МИД Великобритании.

"Мы, министры иностранных дел G7, представляющие Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Соединенное Королевство, США, и высокий представитель Евросоюза, приветствуем освобождение некоторых заложников, похищенных 7 октября ХАМАС и другими террористическими организациями, и недавнюю паузу в боевых действиях, которая позволяет увеличить гуманитарную помощь для мирных палестинцев в Газе. Мы, G7, призываем незамедлительно и без каких-либо условий освободить всех заложников", - сказано в нем.

"Семерка" также призвала обеспечить "облегченный выезд всех иностранных граждан" из сектора Газа и подчеркнула "право Израиля на самооборону и защиту своих граждан в соответствии с международным правом". "Мы ценим лидерство США и региональных стран, особенно Катара и Египта, и их неустанные попытки обеспечить эту и будущие паузы. Мы поддерживаем значительные усилия ООН в вопросе координации доставки гуманитарной помощи во время этой паузы", - говорится в заявлении.

Кроме того, G7 выступила с призывом к йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" (хуситы) отказаться от атак по гражданским суднам и угроз нарушить морские торговые пути на Ближнем Востоке.

"Подчеркивая важность морской безопасности, мы призываем все стороны не угрожать или не мешать использованию всеми судами судоходных прав и свобод. Мы особенно призываем хуситов незамедлительно прекратить атаки в отношении гражданских [судов] и угрозы в отношении международных морских торговых путей и коммерческих судов и отпустить [грузовое судно] Galaxy Leader, незаконно захваченное в международных водах 19 ноября", - отмечается в заявлении.

Главы внешнеполитических ведомств "семерки" добавили, что намерены "работать с партнерами в регионе для предотвращения эскалации конфликта". "Мы остаемся привержены [созданию] палестинского государства в рамках принципа сосуществования двух государств, который позволит израильтянам и палестинцам жить в справедливом, прочном и безопасном мире", - сказано в тексте.