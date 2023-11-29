Белоруссия ратифицировала меморандум о вступлении в ШОС

Документ обязывает Минск следовать целям и принципам, закрепленным в Хартии Шанхайской организации сотрудничества, положениям договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации меморандума об обязательствах республики в целях получения статуса государства - члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

"Ратифицировать Меморандум об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства - члена Шанхайской организации сотрудничества, подписанный в городе Нью-Дели 4 июля 2023 года. Совету министров Республики Беларусь принять меры, необходимые для оформления участия Республики Беларусь в Меморандуме", - говорится в законе.

Меморандум обязывает Минск следовать целям и принципам, закрепленным в Хартии Шанхайской организации сотрудничества, положениям договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств - членов ШОС, а также других международных договоров и документов, принятых в рамках организации.

Белоруссия обязуется присоединиться к хартии, Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом и протоколам к ним не позднее 1 декабря 2023 года, до 15 января 2024 года - к международным договорам в рамках ШОС, указанным в приложении № 1 к меморандуму, и до 15 апреля 2024 года - к документам, указанным в приложении № 2. После вступления в силу для Белоруссии всех упомянутых в меморандуме и приложениях к нему международных документов, часть из которых республика уже ратифицировала, Совет глав государств ШОС примет решение о предоставлении Минску статуса государства - члена организации. Меморандум вступит в силу по истечении 30 дней с даты получения секретариатом ШОС последнего письменного уведомления о выполнении членами организации и Белоруссией соответствующих внутригосударственных процедур.

В настоящее время участниками ШОС являются Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Процедура приема в организацию Белоруссии, которая с 2015 года имеет статус наблюдателя при организации, была запущена в 2022 году на саммите ШОС в Самарканде. В июле 2023 года на встрече в Нью-Дели лидеры стран ШОС подписали меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению к объединению. Ожидается, что процесс вступления Минска в ШОС завершится к очередному саммиту организации, который планируется в 2024 году в Астане.