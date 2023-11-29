Генсек ООН не считает гуманитарное перемирие в Газе выходом

Антониу Гутерриш отметил, что Организация Объединенных Наций настаивает на гуманитарном прекращении огня

ООН, 29 ноября. /ТАСС/. Гуманитарное перемирие в зоне израильско-палестинского конфликта - это не выход, ООН продолжает наставить на прекращении огня и немедленном освобождении всех заложников. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш на совместной пресс-конференции с председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

"Гуманитарное перемирие - это шаг в правильном направлении, это символ надежды, но оно не решает ключевых проблем, которые стоят перед нами. Поэтому мы настаиваем на гуманитарном прекращении огня, которое приведет к безусловному и немедленному освобождению всех заключенных и даст возможность поставлять гуманитарную помощь всем жителям Газы, где бы они ни находились", - сказал Гутерриш.