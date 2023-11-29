Минск приостановил участие в Европейской культурной конвенции

Ее приняли в Париже 19 декабря 1954 года

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Белоруссия приостановила участие в Европейской культурной конвенции. Соответствующее постановление Совмина республики опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

"Приостановить действие Европейской культурной конвенции, принятой Советом Европы в городе Париже 19 декабря 1954 года. Министерству иностранных дел направить уведомление о приостановлении действия Конвенции", - говорится в документе.

В середине мая 2023 года пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск может отозвать свою заявку на вступление в Совет Европы в случае продолжения организацией и Западом в целом деструктивной линии в отношении белорусского государства. По словам дипломата, Совет Европы окончательно превратился в послушный инструмент для давления на неугодные Вашингтону и Брюсселю государства и однозначно работает на конфронтацию и разделение, а не объединение общего европейского дома.