Маск прокомментировал приглашение ХАМАС посетить сектор Газа

Предприниматель заявил, что пока не готов к этому, поскольку считает поездку "достаточно опасной"

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Илон Маск заявил, что пока не готов посетить сектор Газа, так как там "достаточно опасно".

"Сейчас это кажется немного опасным, но я верю, что процветание Газы в долгосрочной перспективе будет выгодно всем сторонам", - прокомментировал предприниматель во вторник в соцсети X (ранее Twitter) сообщение о том, что палестинское радикальное движение ХАМАС пригласило его посетить анклав.

Ранее член руководства движения Усама Хамдан заявил, что Маск должен посетить Газу, чтобы "увидеть масштабы резни, которую устроил" Израиль.

27 ноября Маск прибыл с визитом в Израиль, встретился с премьер-министром и президентом еврейского государства Биньямином Нетаньяху и Ицхаком Герцогом. В сопровождении Нетаньяху бизнесмен посетил кибуц Кфар-Аза, который считается одним из наиболее пострадавших в результате атаки ХАМАС 7 октября израильских населенных пунктов. Маск согласился с премьером Израиля, что необходимо уничтожить ХАМАС, заявив, что "другого варианта нет". Он также отметил, что хотел бы помочь еврейскому государству "демилитаризовать" и "дерадикализовать" сектор Газа после окончания конфликта.