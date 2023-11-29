В Конгрессе США потребовали за два дня проголосовать по исключению законодателя Сантоса

По данным CNN, для исполнения такого решения соответствующую резолюцию должны поддержать две трети законодателей

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Роберт Гарсиа (демократ от штата Калифорния) внес резолюцию с требованием исключения законодателя Джорджа Сантоса (республиканец от штата Нью-Йорк), голосование по которой должно быть проведено в течение двух дней. Соответствующее заявление он сделал во вторник на заседании нижней палаты Конгресса США, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN.

Эта резолюция имеет особый статус. Это означает, что голосование по ней должно быть проведено в течение двух рабочих дней с момента внесения. Телеканал CNN при этом отмечает, что она может потерять актуальность, если республиканцы, имеющие большинство в нижней палате Конгресса, успеют за это время провести голосование по аналогичной резолюции, представленной ранее другим американским законодателем Майклом Гестом (республиканец от штата Миссисипи).

CNN поясняет, что для исключения Сантоса потребуется, чтобы соответствующую резолюцию поддержали две трети законодателей. При этом она подчеркивает, что после публикации комитетом по этике нижней палаты Конгресса отчета, содержащего доказательства нарушения конгрессменом законодательства, шансы на его исключение резко возросли.

В случае исключения из Палаты представителей Сантос станет шестым законодателем в истории, подвергшимся такому наказанию. Лишение Сантоса полномочий законодателя приведет к тому, что Республиканская партия потеряет одного члена Палаты представителей из своего хрупкого большинства. Исключение республиканца также создаст необходимость проведения внеочередных выборов в третьем избирательном округе штата Нью-Йорк.

Американские власти в числе прочего обвиняют Сантоса в том, что он использовал собранные на предвыборную кампанию деньги не по назначению, в частности тратил тысячи долларов на дорогую дизайнерскую одежду. Помимо этого, Сантос, как утверждает прокуратура, в период пандемии получал пособие по безработице, хотя был трудоустроен. Кроме того, он предоставлял Конгрессу ложную информацию относительно своих доходов. В случае признания виновным конгрессмену грозит до 20 лет тюремного заключения. Сантос ранее отказался признать вину.

10 января демократы в Палате представителей потребовали провести расследование и принять меры в отношении Сантоса. Как заявили члены Демократической партии от Нью-Йорка Ричи Торрес и Дэн Голдман, в предыдущие недели выяснилось, что республиканец распространял заведомо ложную информацию о своей биографии. Его, в частности, уличили в приукрашивании сведений о своем образовании и профессиональной деятельности. Сантос одержал победу на промежуточных выборах в Конгресс США, состоявшихся в ноябре 2022 года. Нью-Йорк относится к числу штатов, где традиционно сильны позиции демократов.