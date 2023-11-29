США доставили в Египет более 24,5 тонн помощи для сектора Газа

В Белом доме отметили, что это первая из трех запланированных для отправки в Анклав партий гуманитарной помощи

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты доставили в Египет более 24,5 тонн гуманитарной помощи, предназначенной для гражданского населения сектора Газа. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в письменном заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Сегодня Соединенные Штаты доставили по воздуху более 54 тыс. фунтов (более 24,5 тонн - прим. ТАСС) предметов медицинского назначения и продовольственной помощи в логистический центр в Египте для последующей передачи гражданскому населению сектора Газа", - указано в заявлении. Салливан отметил, что это первая из трех партий гуманитарной помощи, которые США планируют направить населению палестинского анклава в ближайшие дни. Он выразил благодарность египетским властям за содействие поставкам и предпринятые усилия по обеспечению доставки гуманитарной помощи нуждающимся палестинцам.

Помощник американского лидера отметил, что с 21 октября на территорию анклава прибыло более 2 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью, в том числе с продовольствием, водой, медикаментами, топливом и материалами для строительства убежищ. По его словам, продолжающаяся гуманитарная пауза позволила существенно нарастить объемы поставок помощи.

Ранее представитель администрации США высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов заявил, что США направят в Египет три военных грузовых борта с гуманитарной помощью сектору Газа.